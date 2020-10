Stiri pe aceeasi tema

- Librarian Avram Iancu of Petrosani, the Romanian who has swum the Danube from its headwaters to its mouth without a protective suit or swimming aids has started a race today across the entire length of the Sfantu Gheorghe branch of the Danube. In the almost 110 km race dedicated to friendship, Iancu…

- Aproximativ 300 de militari din Romania si Ucraina participa la o noua editie a exercitiului Riverine 2020, pe fluviul Dunarea, in zona cuprinsa intre Tulcea si Izmail (Ucraina), organizat de Fortele Navale Romane (FNR) in perioada 7-11 septembrie. Potrivit unui comunicat de presa transmis,…

- Cateva sute de persoane au participat, sambata dimineata, pe faleza Dunarii din municipiul Tulcea, la parada navelor militare organizata in conditii speciale, din cauza pandemiei cu noul coronavirus. Trei vedete fluviale cu pavoazul ridicat apartinand Garnizoanei i-au intampinat pe tulceni in jurul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin – I.T.P.F. Timisoara au depistat șase cetateni sirieni, care au incercat sa intre ilegal in tara traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni. In data de 02.08.2020, in jurul orei 00.10, politistii…

- Un barbat de 51 a fost gasit inecat intr-un canal de irigatii din orasul Insuratei, unde intrase sa se racoreasca, iar un altul este cautat pe bratul Valciu al Dunarii, dupa ce a fost dat disparut, potrivit informatiilor furnizate, joi, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila.ISU…

- (sursa foto: Captura video ProTV) Procurorii DIICOT au finalizat operațiunea ”Grimm Brothers” in urma careia 16 inculpați au fost trimiși in judecata pentru trafic internațional de droguri, luare de mita și fals in declarații. Este vorba despre pachetele de cocaina care au eșuat pe plajele litoralului…

- Noi imagini cu stadiul santierului de peste Dunare au aparut in mediul online. Lucrarile la podul care va uni Tulcea de Braila-Galati inainteaza, iar romanii vor putea traversa Dunarea si altfel decat cu bacul, in acea zona.