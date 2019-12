Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Globalworth a reunit și sprijinit 700 de copii din 14 centre sociale și de plasament partenere in cea de-a șasea ediție a evenimentului Globalworth Christmas Charity Days, organizata in primele doua saptamani din luna decembrie. In perioada 2-10 decembrie, in noul lobby inteligent din Globalworth…

- Doi tineri din Popesti Leordeni s-au transformat in Mos Craciun pentru o familie necajita cu patru copii, careia i-au donat darul de nunta ca sa-si construiasca o casa. Copiii locuiau in anexa unui grajd, langa vitele pe care le ingrijeau parintii lor.

- Spectacolul interactiv pentru copii se va juca pe 20 decembrie 2019, la orele 18.00, la Teatrul Andrei Muresanu din Sfantul Gheorghe. „Sa salvam Craciunul” este un spectacol de teatru interactiv pentru copii care ii pofteste pe cei mici in minunata lume a lui Mos Craciun si a spiridusilor sai. Copiii…

- V. S. Targul de Craciun deschis anul acesta, pana la finalul lunii decembrie, in centrul municipiului Ploiești are și oaspeți de seama. Incepand de ieri, Moș Craciun in persoana așteapta micuții chiar in casuța sa de poveste din fața Palatului Administrativ. Parinți și bunici iși pot aduce copiii și…

- La inițiativa UNIQA Asigurari și in parteneriat cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Bihor, copiii din centre și insoțitorii lor au beneficiat de o prima vizita a Moșului in sala de spectacole. Organizat joi, 5 decembrie, la Casa de Cultura a Sindicatelor Oradea, spectacolul,…

- In fiecare an, Mos Nicolae vine pe furis in casele oamenilor si lasa cadouri in ghetutele copiilor cuminti. Este mult mai discret decat Mos Craciun, pentru ca pe el nu-l vede nimeni niciodata. Ca sa primeasca darurile, copiii trebuie sa-si curete bine ghetutele.

- ANUNȚ CTP Cluj-Napoca: Spre bucuria copiilor, incepand cu data de 05 decembrie, tramvaiul lui Mos Craciun va fi prezent pe strazile orasului Cluj-Napoca. Copiii sunt invitati sa compuna scrisoarea catre Mos Craciun si sa o depuna in posta special amenajata in tramvaiul care va strabate orasul pe linia…

- Anul acesta brașovenii se pot bucura, mergand la Coresi de un Craciun generos in emoții, zambete, dorințe implinite și de sentimentul ca impreuna cu inimoșii din jur pot fi mai speciali ca oricand. „Acum este momentul in care simțim din plin bucuria și emoția de a fi langa cei dragi, de aceea…