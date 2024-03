SALARII ÎN ROMÂNIA Câștigul salarial mediu în luna ianuarie

În luna ianuarie a acestui an, câştigul salarial mediu net pe țară a fost de 4.859 lei, în scădere cu 220 lei... The post SALARII ÎN ROMÂNIA Câștigul salarial mediu în luna ianuarie first appeared on Informaţia Zilei . [citeste mai departe]