TuFaciSarbatoarea | Binele este unde sunt oameni buni

Stiri pe aceeasi tema

- Samoa, parti din Kiribati, Tonga și Noua Zeelanda sunt primele tinuturi din lume care au trecut in anul 2021, pe 31 decembrie, la ora Romaniei 12.00, iar ultimele vor fi insulele Baker si Howland, pe 1 ianuarie, la ora Romaniei 14.00, scrie News.ro.Revelionul este sarbatorit in 38 de zone orare, iar…

- Managerul Institutului „Marius Nasta” din Bucuresti, Beatrice Mahler, atrage atentia ca testarea antigen a ajuns „aproape un fenomen” in Romania. Oamenii care stiu ca sunt bolnavi se testeaza cu antigen si nu mai vin la spital pentru confirmare, ceea ce influenteaza realitatea transmiterii comunitarea…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 va transmite in direct, in 27 decembrie, imaginile cu primul roman vaccinat impotriva SARS-CoV-2, a declarat, duminica, medicul Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului. Acesta a spus, la Digi 24, ca in 27 decembrie,…

- Apropiații fostului premier Ludovic Orban fie sunt inlaturați, fie pleaca prin demisie. Acum a venit randul consilierului de stat in cadrul Cancelariei Prim-ministrului, Cristina Buzașu, sa demisioneze din Guvern. Citește și: SURSE - USR-PLUS cedeaza funcțiile grele, dar vor compensații grase…

- Un studiu realizat in 2018 de organizația neguvernamentala RAND și dat publicitații anul acesta arata ca americanii au un nivel ridicat de incredere in armata și nu au aproape deloc incredere in autoritațile legislative. Scepticismul afecteaza implicarea civica și respectarea legii, atrag atenția cercetatorii.Studiul…

- Omul de afaceri turc Memet Turan a fost condamnat marti, 2 noiembrie, de catre judecatorii Curtii Supreme la trei ani de inchisoare, pedeapsa ce va fi executata sub supraveghere timp de patru ani. Acesta incheiase un acord de recunoastere a vinovatiei cu DNA, fiind unul din oamenii de afaceri…

- Marcel Ciolacu a declarat joi ca "Parlamentul are nevoie de specialislti in Parlament care sa faca lupta cu pandemia". "Este clar ca Guvernul Romaniei actual nu gestioneaza aceasta pandemie. De cele mai multe ori cauza scuze, cauta vinovati. Gravitatea situatiei nu reuseste sa ii capaciteze…

- In replica, dr. Streinu-Cercel a explicat ca nu institutul pe care il conduce distribuie medicamente, existand o trasabilitate foarte clara in acest sens. "Exista o trasabilitate clara a medicamentului. Toate medicamentele care vin in Romania de la Comisia Europeana ajung la Unifarm, unitate…