- „Astazi suntem la guvernare, avem prim-ministru, avem o guvernare buna, si eu cred ca Marcel Ciolacu va fi unul dintre cei mai buni prim- ministri care i-a avut Romania. Sunt multe lucruri care s-au facut in perioada scurta, multe lucruri care nu se stiu si sigur ca noi ne dorim cu totii - cel putin…

- Marcel Ciolacu a participat la Sarbatoarea Izvorul Tamaduirii de la Biserica Greaca din Braila prilej pentru a face o baie de mulțime. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, insoțit de secretarul general al PSD, Paul Stanescu, și europarlamentarul Mihai Tudose au participat, vineri, de ziua sarbatorii Izvorul…

- Elena Udrea cind se umflase in penele lui Traian Basescu a descins la Nana cu o coloana de autoturisme așteptata ca Facatoarea de minuni. Si ea se visa președinte, buricul pamintului și deșteapta luminata dormind pe carți citite de alții. La fel, Marcel Ciolacu, la fel de inchipuit ca Elena Udrea, doctor…

- Președintele Consiliului Național al PSD, senatorul Vasile Dincu, a declarat la Digi24 ca tema candidatului comun la președinție a fost eliminata din discuții la ultimele intalniri din coaliție, deoarece ar crea animozitați in interiorul PSD și PNL. Cu toate acestea, el crede ca PSD si PNL vor avea…

- Sunt tensiuni uriașe și, potrivit unor surse, liberalii vor sa ceara demiterea ministrului Barbu. In plus, se pregatește comasarea alegerilor locale cu europarlamentarele, dar și o alianța politica PSD-PNL, cu liste comune pentru Parlamentul European. Liderii PNL și PSD sunt in biroul președintelui…

- Rareș Bogdan (PNL) susține ca Nicolae Ciuca este obligat sa candideze, in timp ce Mihai Tudose (PSD) considera ca un președinte de dreapta nu este cea mai buna soluție. Doi lideri cheie ai Coaliției, Rareș Bogdan, europarlamentar și prim-vicepreședinte PNL, și Mihai Tudose, lider de campanie al PSD,…

- Intrebat daca social-democratii s-au simtit abandonati de liberali la negocierile cu fermierii, Tudose a raspuns ca toata tara a vazut ca a fost premierul singur la negocieri. ”Aici nu a fost vorba de cum ne simtim, ci e evident ca suntem noi doi aici, nu trebuie sa mai invocam faptul ca nu e nu stiu…