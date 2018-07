Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca luni viziteaza Penitenciarul Bacau si posibilele amplasamente pentru arhiva aferenta Curtii de Apel Bacau, dar si Penitenciarul Focsani, precizand ca, in prezent, sunt aproximativ 473 de kilometri de documente de arhivat in conditii corespunzatoare.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca viziteaza sambata Curtea de Apel Suceava si Penitenciarul Botosani, urmarind identificarea unui posibil loc unde sa fie amplasata arhiva aferenta instantelor si parchetelor din competenta Curtii de Apel Suceava."Astazi, 23 iunie 2018, zi de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, astazi, la Iasi, ca se gandeste la posibilitatea relocarii penitenciarelor care se afla in zone rezidentiale sau in orase. Situatia a fost sesizata si de deputatul ALDE, Varujan Vosganian, care a propus relocarea Penitenciarului Iasi intr-o zona din afara…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca intentioneaza sa construiasca 15 cladiri pentru a muta arhivele Curtilor de Apel din tara. "Avem un program sa facem 15 arhive, mari, pe mii de metri, cate una pentru fiecare Curte de Apel. In Justitie, documentele se pastreaza 90 de ani. Vrem…

- Tudorel Toader, despre decizia pe care presedintele Iohannis o va lua in legatura cu revocarea Codrutei Kovesi. Ministrul Justitiei a declarat, luni, dimineata ca a inteles ca presedintele va citi ” pana va intelege”, exprimandu-si convingerea ca seful statului isi va indeplini obligatiile. “Eu am declarat…

- "Astept motivarea Curtii. (...) Personal, sunt convins ca procurorii trebuie sa fie independenti. Procurorii in niciun caz nu trebuie sa fie controlati politic. Nu pot fi in subordinea unui politician. (...) In Constitutie avem un articol care spune ca procurorii functioneaza sub autoritatea ministrului.…