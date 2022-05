Stiri pe aceeasi tema

- ,,Visul American” (“Drinking in America”) de Eric Bogosian, in regia Iarinei Demian, este cea mai recenta premiera a Teatrului de Comedie din București. Spectacolul, care a plecat in primul turneu național post-pandemie vine in Pitești joi, 5 mai, la Casa de Cultura a Sindicatelor! One-man show-ul…

- Pana acum, cele mai bune lefuri erau incasate in domeniul serviciilor N. Dumitrescu In Prahova, dupa doi ani de pandemie, se pare ca principalul domeniu al al județului – industria – a revenit pe primul loc in ceea ce privește caștigurile salariale, in condițiile in care au fost destule perioadele in…

- ,,Visul American” (“Drinking in America”) de Eric Bogosian, in regia Iarinei Demian, este cea mai recenta premiera a Teatrului de Comedie din București. Producția pleaca in primul turneu național post-pandemie, care va avea loc intre 2 aprilie și 18 mai, in 17 orașe din Romania. One-man show-ul lui…

- Teatrul Național Targu Mureș va gazdui in data de 25 mai de la ora 19:00 spectacolul ,,Visul American" ("Drinking in America") de Eric Bogosian, in regia Iarinei Demian. Spectacolul este cea mai recenta premiera a Teatrului de Comedie din București, care a plecat pe data de 2 aprilie, in primul turneu…

- Spectacolul one-man show „Mihaita. Reconstituirea unei vieti” al Teatrului de Comedie din Bucuresti va avea loc luni, 11 aprilie, de la ora 19 pe scena Operei Romane din Timișoara. Spectacolul, alaturi de carte, prezinta momentele definitorii ale biografiei actorului George Mihaita, fara a uita istoria…

- Tudor Chirila, super-spectacol de teatru la Alba Iulia. ”Visul American”, radiografie comica și cinica a Americii Spectacolul ,,Visul American” al lui Tudor Chirila ajunge la Alba Iulia in data de 13 aprilie, intr-un turneu care cuprinde in total 17 orașe. ,,Visul American” (“Drinking in America”)…

- One-man show-ul „Visul American” („Drinking in America”) cu Tudor Chirila si in regia Iarinei Demian va avea primul turneu national post-pandemie, in perioada 2 aprilie - 18 mai, in 17 orase din tara, a informat, luni, Teatrul de Comedie.

- ,,Visul American” (“Drinking in America”) de Eric Bogosian, in regia Iarinei Demian, este cea mai recenta premiera a Teatrului de Comedie din București. Producția pleaca in primul turneu național post-pandemie, care va avea loc intre 2 aprilie și 18 mai, in 17 orașe din Romania. One-man show-ul lui…