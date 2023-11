Stiri pe aceeasi tema

- Omul care aduce vestea Think Hub -Hub PepinTEEN este un hub menit sa aduca in comunitatea liceenilor ieșeni o baza de valori necesara pentru dezvoltarea lor. Un proiect marca Asociația Școala de Valori și sponsorizat de Ing Hubs Romania Andrei Bordean , project manager Andreea Canur, participant Think…

- Noiembrie digital, festivalul culturilor digitale, va sarbatori cea de-a șaptea ediție in 2023! Noiembrie digital, festivalul internațional al culturilor digitale, a devenit in cinci ani o intalnire regulata a rețelei culturale franceze din strainatate, in slujba inovarii și promovarii culturilor digitale.…

- Joi, se implinesc 82 de ani de la inființarea postului public teritorial Radio Romania Iași, la 2 noiembrie 1941. Cu acest prilej, maine, la sediul Radio Iași va avea loc prezentarea carții „Rost și randuiala in satul romanesc” a sociologului Eugen D. Neculau. Volumul editat de Marcel Lutic și de colega…

- Targul de Cariere, cel mai mare eveniment de recrutare și employer branding din regiunea Moldovei, se intoarce la Iași toamna aceasta cu numeroase oportunitați profesionale și zeci de angajatori din diverse domenii de activitate. Evenimentul va avea loc in 13 și 14 octombrie, intre 10:00 și 18:00, la Palas…

- Pelerinajul de la Iași este in plina desfașurare. Temperaturile au scazut, iar medicii au sfaturi pentru cei ce stau ore intregi la rand pentru a se inchina la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Prof.univ.dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD din cadrul Spitalului Sf. Spiridon Iași, in direct in matinalul…

- Povestea Galei Zambet in Dar este povestea recunoștinței și a binelui rasplatit, dar in același timp este și sprijinul pe care vrem sa il oferim neincetat și necondiționat celor mai vulnerabili, mai inocenți și mai neajutorați dintre noi – copiii. In 2023, a șaptea ediție a evenimentului caritabil Gala…

- Zile caniculare și harta țarii colorata de temperaturi ridicate. Elena Mateescu, director la Adminsitrația Naționala de Meteorologie in direct in matinalul de la Radio Romania Iași: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/08/21-aug-meteo-BD.mp3

- Vara se incheie și de aceasta data cu o noua ediție a celui mai fun festival de educație non-formala din lași, GFest. In perioada 17-20 august, in cadrul Parcului Casei de Cultura a Studenților, te așteapta zeci de activitați speciale, muzica, jocuri, sport, dans, dar și o mulțime de oportunitați din…