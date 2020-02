Trupa Phaser sustine un concert inedit intr-un tramvai din Timisoara, pe 29 februarie

Cu ocazia zilei speciale de 29 februarie, trupa Phaser invita timisorenii la un concert inedit: “Live in Tramvai”. Evenimentul va avea loc in tramvaiul restaurant, unic in Romania, și va fi imparțit in doua concerte. Intrarea este libera, iar pentru participare, timișorenii sunt invitați in stația refugiu din Piața Libertații de la ora 12:00 și din nou de la ora 13:30. Tramvaiul va circula fara oprire pe un traseu care va trece prin mai multe zone reprezentative ale orașului. Evenimentul este realizat cu sprijinul Casei de Cultura a Studenților Timișoara, a Societații de Transporturi Publice Timișoara…