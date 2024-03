Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a reafirmat astazi in fața ambasadoarei SUA in Romania, Excelența Sa Kathleen Kavalec, prezenta la inaugurarea expoziției fotografice itinerante cu numele „We the People/Noi, poporul” de pe esplanada Casei de Cultura din Suceava, angajamentul ferm fața de consolidarea relației Suceava-Statele Unite ale Americii prin intermediul programului We the People. Iata […] The post Flutur in fața ambasadoarei SUA: ”Suceava și Statele Unite se angajeaza sa promoveze pacea și stabilitatea in lume și sa creeze un viitor mai bun pentru toți” first appeared…