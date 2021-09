Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Coldplay va include pe viitorul album, "Music Of The Spheres", o piesa in colaborare cu trupa de K-pop BTS intitulata "My Universe", a anuntat luni grupul britanic pe retelele de socializare, relateaza EFE. Potrivit anuntului, piesa va fi lansata pe 24 septembrie, urmand exemplul altor piese prezentate…

- Un duet neașteptat: interpreta moldoveanca Irina Rimes și rapperul rus Jah Khalib au lansat recent prima lor piesa comuna: „Навсегда”. Cei doi și-au unit vocile puternice și au șocat fanii, transmite Noi.md cu referire la Ea.md. „Am scris o poezie, iar dupa un an, Irina Rimes a facut o piesa cu Jah…

- Dupa ce a doborat barierele muzicale cu “Vibras (2018) și și-a impartașit stralucirea artistica prin “Colores” (2020), superstarul global J Balvin revine cu materialul “Jose”. Un amestec revelator de reflecții personale și melodii de dans, urmatorul album al artistului columbian impartașește mai mult…

- O noua piesa se lnaseaza in fabrica de hituri DJ PRoject alaturi de Sprint Music. Este vorba de melodia “Slo-Mo” la care Gino Manzotti și Maxx au colaborat cu Andi Platon și Moonesa – o tanara talentata din Canada. Ce a ieșit va lasam pe voi sa vedeți și ascultați in continuare“Slo-Mo este o piesa compusa…

- Cea mai noua trupa de trap din industria muzicala romaneasca se numește Ghetto Gang și vine direct din Ferentari ca sa cucereasca topurile. Cei trei baieți au fost descoperiți de Connect-R și impreuna au lansat noua piesa “3 Ciori” impreuna cu Sprint Music și Rappin’On Production. Aceasta se numetse…

- Golan revine cu piesa electro „75″, in colaborare cu Valeria Stoica. Piesa „75″ face parte din al doilea album de studio, intitulat „1″, care va fi lansat pe 12 august. Versurile cantecului au fost scrise de Mihai Ristea și Valeria Stoica, muzica a fost compusa de Mihai Ristea, Alexandru Burcea și Florian…

- “Modestia” este o piesa despre importanta sinceritatii cu sinele atunci cand reusesti pe plan artistic. Cum o arata si finalul clipului, toata atentia pe care un artist o primeste cand atinge succesul este de carton, fragila, iar factorul important va ramane mereu modestia pe care o ai cu tine si cu…

- Sweetheart-ul Romaniei, Alessiah, face echipa cu Alpha P și lanseaza single-ul „Why”, o piesa pop, cu un ritm captivant ne duce cu gandul la o zi senina petrecuta pe plaja. Energica și fresh, melodia cu beat up-tempo a fost compusa de Alessiah, Vlad Popescu, Vlad Ciresan si Ioan Cozma, iar versurile…