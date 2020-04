Trupa byron a lansat “Azi”, un nou single de pe albumul “Nouă” Trupa byron a lansat piesa “Azi“, un nou single de pe albumul “Noua“. Videoclipul piesei este extras din sesiunea live filmata de trupa la Cincșor, in județul Brașov, la inceputul lunii martie. Joi, pe 16 aprilie byron vor sustine un concert in sala lor de repetiții care va fi transmis live pe pagina de Facebook Qreator incepand cu ora 20.00. Cantecul “Azi” este al 5-lea single de pe albumul “Noua” lansat de trupa anul trecut in noiembrie. Alaturi de celelalte single-luri lansate pana acum „Anima“, „Continuum” feat. Lucia, „Noua” și „Consumatori de vise” – piesa “Azi” contureaza profilul unui… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

