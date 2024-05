Tablete pe Flip.ro / Mai smart, și la vândut și la cumpărat Tablete și mai smart, recondiționate, pe Flip.roAnul trecut, Flip.ro a introdus pe site o noua categorie de produse: tabletele recondiționate. Cu o varietate de modele și marci disponibile la prețuri competitive, Flip ofera produse smart la prețuri și mai smart, cu pana la 40% mai mici comparativ cu prețurile tabletelor noi. Fie ca ești in cautarea unei tablete pentru navigarea pe internet, pentru lucru sau pentru divertisment, ai de unde alege. Tabletele vandute pe Flip.ro trec printr-un proces de testare riguros, iar cumpararea lor este rapida și sigura. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

