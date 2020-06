Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca este gata sa se intalneasca cu omologul sau venezuelean Nicolas Maduro doar pentru a negocia plecarea de la putere a acestuia, dupa ce a minimalizat greutatea rivalului lui, Juan Guaido, recunoscut totusi ca presedinte interimar al Venezuelei…

- Guvernul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro si liderul opozitiei, Juan Guaido, au incheiat un acord pentru a cauta impreuna fonduri destinate luptei impotriva epidemiei de COVID-19, potrivit unui document citit la televiziunea oficiala, transmite AFP. 'Cele doua parti propun sa lucreze in…

- CHIȘINAU, 11 mai -Sputnik. Doi cetațeni americani au fost reținiți și sunt acuzați ca au patricipat la o tentativa eșuata de invazie navala in Venezuela. © AP Photo / Alex BrandonSUA cutremura lumea, are cel mai mare scandal din istorie! „Sunt gunoaie umane, e tradare” "Curtea Naționala de…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat vineri ca Washingtonul nu se afla in spatele incursiunii esuate a unui grup armat care a incercat sa debarce in weekend in Venezuela posibil pentru a-l inlatura de la putere pe presedintele Nicolas Maduro, liderul de la Casa Alba asigurand ca el in…

- "Am fost informat", a spus Trump din gradina Casei Albe. "Aceasta nu are nimic de-a face cu guvernul nostru", a adaugat el. Cincisprezece persoane, intre care doi americani, au fost arestate in ultimele doua zile pentru o tentativa ratata de invazie dinspre mare in Venezuela, a sustinut luni presedintele…

- Acest om de incredere al lui Nicolas Maduro va avea drept sarcina "restructurarea si reorganizarea" sectorului petrolier, intr-un moment in care pretul la titei este extrem de scazut, se precizeaza in decretul semnat de presedintele socialist si publicat luni in Jurnalul Oficial. Printr-un…

- Pandemia nu calmeaza polemicile politice dintre Statele Unite și Venezuela. Dupa cum a declarat marți secretarul de stat american Mike Pompeo, daca partidele politice din Venezuela vor ajunge „sa formeze un guvern de tranziție care sa organizeze alegeri credibile într-un an”, Statele…