- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a declarat marți ca va urma „ordinele medicului” și nu va organiza mitinguri electorale din cauza pandemiei Covid-19, spre deosebire de rivalul sau, Donald Trump, potrivit AFP.„Cred ca aceasta este cea mai ciudata campanie din istoria…

- Criza COVID, problemele economice rezultate de aici și manifestațiile anti-rasism de la inceputul lui iunie l-au pus pe Donald Trump in defensiva, inaintea alegerilor prezidențiale din noiembrie. In ciuda sondajelor care il arata pe democratul Joe Biden in avantaj clar, președintele, suporterii sai…

- Presedintele american Donald Trump, care împlineste duminica vârsta de 74 de ani, a respins duminica suspiciunile privind forma sa fizica sau eventuale probleme de sanatate, dupa aparitia unor imagini în care el este vazut coborând de pe o scena cu pasi ezitanti.Liderul de…

- Donald Trump va semna un decret executiv care vizeaza reglementarea rețelelor sociale și care ar putea afecta imunitatea juridica a Twitter, Facebook și Google, scriu BBC News și Reuters.Casa Alba a anunțat joi ca președintele va semna un ordin executiv care va viza companiile ce opereaza rețele sociale.Anunțul…

- „E complet nebun”, a raspuns Joe Biden marti la cuvintele lui Donald Trump privind aspectul sau in spatele unei masti care pot fi traduse de la „ce idiot”, pana la „un idiot perfect”. In timp ce purtarea mastii sau nu devine un gest politic in SUA, candidatul democrat si-a focalizat campania pentru…

- Joe Biden a raspuns ironiilor lui Donald Trump - ”un cretin perfect” - cu privire la aparitia sa in public purtand o masca de protectie, axandu-si campania la fotoliul de la Casa Alba asupra raspunsului presedintelui american in criza covid-19, care imparte America, relateaza AFP.Alegand sa…

- Presedintele american, Donald Trump, a scris sambata pe Twitter ca nu merita sa consacre timp briefingurilor sale de presa cotidiene asupra pandemiei noului coronavirus, la doua zile dupa ce a suscitat o polemica mondiala parand sa propuna tratarea COVID-19 cu dezinfectant, noteaza AFP. …