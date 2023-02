"Daca as fi eu presedinte (al SUA), razboiul Rusia-Ucraina nu ar fi avut loc niciodata (...) Nici intr-un milion de ani. Dar chiar si acum, daca as fi eu presedinte, as putea negocia in 24 de ore incheierea acestui razboi oribil care se intensifica rapid", a sustinut Trump intr-una dintre inregistrarile video.Trump a cerut o reducere imediata a tensiunilor si restabilirea pacii in Ucraina, lansand totodata un atac la adresa presedintelui democrat Joe Biden, pentru ca face "ceea ce acum 10 luni spunea ca ar provoca cel de-al Treilea Razboi Mondial: trimite tancuri americane in Ucraina"."Slabiciunea…