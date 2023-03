Fostul președinte Donald Trump nu va fi incatușat cand se va preda saptamana viitoare la New York cand va fi prezentat judecatorului pentru a i se prezenta acuzațiile, in condițiile unui acord convenit intre avocații sai și procurorii din Manhattan, a declarat vineri avocatul apararii, Joe Tacopina, relateaza Reuters. Tacopina a spus intr-un interviu ca se aștepta ca reținerea lui Trump sa aiba loc marți, cand fostul președinte urmeaza sa apara in fața instanței de la New York pentru a fi inștiințat oficial despre acuzațiile sale, dupa ce un mare juriu a adoptat un rechizitoriu privind plata efectuata…