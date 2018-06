Trump s-ar fi aratat socat de numarul mare de soldati stationati in Germania. Trupele SUA ar putea fi retrase

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al Starbucks, Howard Schultz, isi da demisia din companie dupa 36 de ani in care a luat parte la cresterea acesteia de la un lant de cafenele locale la o putere globala, el neexcluzand o potentiala candidatura la presedintia SUA. Schultz va renunta la pozitia sa din consiliul…

- Parlamentarii din Polonia s-au vazut nevoiti sa voteze un proiect de lege ce prevede taierea propriilor salarii cu 20%, dupa ce polonezii au criticat dur indemnizatiile de care se bucurau. Parlamentul polonez, dominat de partidul nationalist si eurosceptic Lege si Justitie (PiS), a adoptat…

- Angela Merkel a anuntat, marti, la Berlin ca intentioneaza sa aiba o intalnire in curand cu presedintele rus, Vladimir Putin, in contextul unui conflict crescand intre tari occidentale si Rusia. "Cred ca ne vom intalni intr-un viitor previzibil", a spus Merkel. Cu toate ca nu a fost stabilita…

- In contextul in care democratia este tot mai fragilizata in Europa, de regimuri iliberale care si-ar dori ca magistratii sa nu mai fie independenti politic, Klaus Iohannis este un exemplu pozitiv, pentru ca nu isi lasa tara din maini. O spune chiar presedintele Frantei, Emmanuel Macron. In…

- Un puternic grup naval american, condus de portavionul USS Harry S. Truman, a plecat, miercuri, din Nortfolk (Virginia, America), spre Marea Mediterana. 6.500 de marinari fac parte din acest convoi, anunta Military.com. Portavionul USS Harry S. Truman este insotit de crucisatorul…

- Comisia Europeana a cerut Ungariei sa contribuie la apararea valorilor Uniunii Europene, dupa victoria electorala a coalitiei nationalist-conservatoare condusa de partidul Fidesz, al premierului Viktor Orban, la scrutinul legislativ de duminica, informeaza luni dpa. "UE este o uniune de democratie…

- Presedintele american Donald Trump va semna miercuri un ordin prin care va cere Garzii Nationale sa ajute la protejarea frontierei cu Mexic, a informat secretarul Securitatii Nationale, Kirstjen Nielsen. "Presedintele a sugerat ca Departamentul de Aparare si Departamentul Securitatii Nationale…

- Presedintele american Donald Trump i-a propus omologului sau rus Vladimir Putin o intrevedere la Washington, in cadrul unei convorbiri telefonice din 20 martie, a anuntat luni Iuri Usakov, consilier al presedintelui Rusiei. "In timpul unei conversatii telefonice intre cei doi presedinti, Trump…