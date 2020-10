Cutremur de suprafata, in judetul Prahova, langa Valenii de Munte

Cutremur, in Muntenia, judeul Prahova Un cutremur cu magnitudinea de 2.7 grade a avut loc, in aceasta noapte, la ora 03:51:06 ora locala a Romaniei , in Zona Seismica Muntenia, judetul Prahova, la 16 km adancime.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru… [citeste mai departe]