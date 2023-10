Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis participa, in perioada 26-27 octombrie, la Bruxelles, la Summitul Euro in format extins și la la reuniunea Consiliului European, unde discuțiile vor privi situația din Orientul Mijlociu, situația din Ucraina, gestionarea migrației și Cadrului Financiar Multianual.

- Mai multe tari, printre care Austria, Republica Ceha, Franta, Germania, Italia, Polonia, Slovenia si Slovacia au anuntat noi controale la frontierele lor. Ele incearca sa-i impiedice pe traficantii de oameni sa foloseasca rutele care trec prin Balcani pentru a aduce migranti in Europa centrala si de…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz si-a reluat luni, 16 octombrie, pledoaria pentru primirea a sase state din Balcanii Occidentali in Uniunea Europeana cat mai curand posibil, transmite Agerpres. ”Este destul de clar ca la 20 de ani dupa ce acestor tari li s-a promis aderarea, ea trebuie sa se intample…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a convocat duminica pentru prima data cabinetul de urgenta extins al tarii, afirmand ca unitatea nationala afisata a transmis un mesaj in tara si in strainatate, in timp ce tara se pregateste sa "demoleze Hamas" in Gaza, relateaza Reuters.Reuniunea, care…

- Netanyahu a convocat de urgența cabinetul israelian de urgenta: Premierul promite sa 'demoleze' HamasPremierul Benjamin Netanyahu a convocat duminica pentru prima data cabinetul de urgenta extins al Israelului, afirmand ca unitatea nationala aratata a trimis un mesaj puternic acasa si in strainatate,…

- Iranul a lansat joi un apel catre "tarile musulmane si arabe" sa faca front comun impotriva Israelului, in timp ce lideri occidentali, cu presedintele Joe Biden in frunte, au avertizat Teheranul "sa fie atent" si sa nu extinda dincolo de Gaza razboiul care a facut deja mii de morti si de raniti, relateaza…

- Crima organizata a stabilit controlul asupra migrației ilegale catre țarile UE, cerind aproximativ 13 mii de euro pentru introducerea ilegala de persoane din Turcia in Germania. Declarația o face secretarul de stat parlamentar al Ministerului Afacerilor Interne al Ungariei, Bence Retvary, vorbind in…