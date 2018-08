Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a spus luni ca este ingrijorat ca orice declaratii sub juramant furnizate procurorului special Robert Mueller ar putea fi folosite pentru a-i fi aduse acuzatii de sperjur, ca parte a dosarului privind interferenta Rusiei in alegerile americane. Intr-un…

- Prima Doamna a SUA, Melania Trump, s-a exprimat luni impotriva hartuirii pe internet, una dintre prioritatile sale, relateaza AFP. "S-o recunoastem: majoritatea copiilor constientizeaza mai bine avantajele si capcanele retelelor de socializare decat unii adulti", a declarat Melania Trump cu ocazia…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca a avut o relatie de afaceri "foarte neplacuta si conflictuala" cu Robert Mueller, procurorul special ce coordoneaza anchetele privind ingerintele Rusiei in campania electorala, acuzandu-l ca este in conflict de interese in privinta acestei anchete.

- Presedintele american Donald Trump ajunge luni la Helsinki, la prima sa intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, intr-un climat de confuzie din cauza contrastului dintre discursul sau conciliant fata de Rusia si sanctiunile administratiei sale la adresa guvernarii de la Moscova si in…

- Presedintele american Donald Trump afirma luni, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca are dreptul absolut sa se gratieze”, dar ca ”nu a facut nimic gresit” in ancheta rusa, relateaza The Associated Press conform News.ro . Trump se apleaca in acest tweet asupra problemei daca se poate gratia singur, in…

- Fostul primar al New York-ului Rudy Giuliani, avocat al presedintelui american Donald Trump, si-a reluat duminica atacurile la adresa anchetei desfasurate de procurorul special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile din SUA, el calificand aceasta investigatie drept

