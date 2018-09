Trump în luptă cu statul subteran. Cere numele 'lașului' ntr-un climat de suspiciune si de paranoia la Casa Alba, Donald Trump a cerut joi cotidianului New York Times sa dezvaluie numele 'lasului' care a scris un articol de opinie anonim prin care denunta comportamentul instabil al presedintelui american, relateaza AFP si Reuters. La o intrunire de campanie la Billings, in Montana, Trump i-a denuntat pe 'agentii nealesi ai statului subteran care ii sfideaza pe alegatori pentru a-si promova programul lor secret' si care 'sunt o amenintare pentru democratia insasi'. In numele securitatii nationale, cotidianul ar trebui sa ii faca public numele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american, Mike Pence si Secretarul de Stat, Mike Pompeo au negat ca ar fi scris editorialul anonim din New York Times in care Trump este atacat, scrie The Guardian. Pompeo, care se afla intr-o vizita in India, a declarat joi: „Nu este scris de mine,” informeaza News.ro. El a adaugat…

- Aceasta reuniune este o urmare a controversatului summit organizat in iulie la Helsinki intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin. Donald Trump si-a atras critici pentru ca a spus ca nu are motive sa creada propriile sale servicii de informatii mai mult…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov l-a informat vineri pe omologul sau american Mike Pompeo - in cadrul unei convorbiri telefonice - ca Rusia "respinge categoric" noile sanctiuni ale Washingonului impotriva Moscovei, potrivit diplomatiei ruse, citata de AFP. Cu ocazia acestei convorbiri…

- Sursa citata arata ca Romania sustine ferm integritatea teritoriala a Ucrainei si reitereaza ''atasamentul puternic pentru dreptul international''. #Romania welcomes the statement by @SecPompeo reaffirming the policy of nonrecognition of the illegal annexation of #Crimea by Russia. We strongly support…

- Ambasada rusa la Washington a transmis joi ca guvernul Statelor Unite "traieste intr-o realitate alternativa" neacceptand anexarea de catre Rusia a regiunii vecine ucrainene Crimeea in urma cu patru ani, informeaza dpa. "Sute de mii de ucraineni aleg Crimeea rusa pentru concediile lor, spulberand mitul…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca Statele Unite nu vor recunoaste anexarea Crimeei de catre Rusia, informeaza DPA, potrivit Agerpres. "In acord cu aliatii, partenerii si comunitatea internationala, Statele Unite resping tentativa Rusiei de a anexa Crimeea si se angajeaza…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca Statele Unite nu vor recunoaste anexarea Crimeei de catre Rusia, informeaza DPA. "In acord cu aliatii, partenerii si comunitatea internationala, Statele Unite resping tentativa Rusiei de a anexa Crimeea si se angajeaza sa isi…

- Presedintele american Donald Trump a sosit luni la palatul prezidential finlandez, la o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza The Associated Press. UPDATE 17:04 Trump: Intalnirea cu Putin “a inceput foarte bine” Presedintele american Donald Trump apreciaza ca summitul sau cu Vladimir…