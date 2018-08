Trump denunță cenzura din social media: 'Reduce oamenii la tăcere' In postarea sa pe Twitter, presedintele nu a mentionat numele niciunei companii. Marti, Facebook, Twitter si Alphabet Inc. au sters sute de conturi avand legatura cu o presupusa campanie de propaganda iraniana, in timp ce Facebook a eliminat o a doua campanie despre care a afirmat ca are conexiuni cu Rusia, transmite Reuters. 'Giganti Social Media reduc la tacere milioane de oameni. Nu pot face acest lucru chiar daca asta inseamna ca trebuie sa continuam sa auzim Fake News ca CNN, ale carui ratinguri au suferit grav. Oamenii trebuie sa isi dea seama ce e real si ce nu e, fara cenzura!',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reactia sa, consemnata intr-o noua salva de tweet-uri matinale, survine dupa ofensiva lansata saptamana trecuta de gigantii internetului impotriva comentatorului american de extrema-dreapta Alex Jones, caruia i s-a taiat accesul la Facebook si Spotify, reteaua Twitter blocandu-i la randul ei accesul…

- Dupa ce giganții tech You Tube, Facebook și Spotify au decis sa ștearga conținutul postarilor lui Alex Jones, fondatorul InfoWars, susținand ca acesta este un exemplu de discurs care incita la ura, directorul executiv al Twitter, Jack Dorsay, declara ca acesta nu incalca regulile platformei sociale…

- ”Inregistrarile cu mine in dormitor, in primarie, oriunde nu au fost vazute doar de polițiștii judiciari, procurori etc, ci și de inculpați in dosare care nu au nicio legatura cu mine. Mi se pare halucinant! Cei care iubesc catușele ce fac in baie sau in dormitor, de ce nu fac in mijlocul strazii?…

- Ce s-a intamplat la Bacau, unde administrația pesedista a lasat 200.000 de oameni fara apa timp de o saptamana, s-a mai intamplat in Sanaa, capitala Yemenului, dupa cațiva ani de razboi. Scene cu oamenii alergand disperați dupa apa, cu pet-urile in mana, am mai vazut in taberele de refugiați din…

- Reprezentanti ai asociatiilor victimelor si-au exprimat profunda emotie si au propus crearea la Nisa a unui memorial si unui centru de cercetare. Seful guvernului francez a detaliat, cu acest prilej, o serie de masuri pentru imbunatatirea acordarii de compensatii si pentru reconstructia post-traumatica.…

- Departamentul american al Justitiei a inculpat 12 agenti ai serviciilor de informatii ruse suspectati de atacuri cibernetice comise in timpul scrutinului prezidential desfasurat in Statele Unite in 2016, relateaza Associated Press. Acuzațiile fac parte din investigația care vizeaza ingerințele Rusiei…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat sambata, la Congresul PMP, ca e nevoie ca procurorii sa nu intra in subordinea partidelor si si-a imaginat un scenariu in care ministrul Justitiei ajunge, de exemplu, Viorica Dancila.

- Victor Ponta a avut o reacție virulenta pe Facebook dupa ce mai multe organizații județene ale fostului sau partid au distribuit știri false despre incidentul de pe Arena Naționala. Ponta iși roaga foștii colegi ca ștearga postarile și sa puna interesul partidului deasupra celui personal al liderilor…