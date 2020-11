Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a parut duminica sa recunoasca public pentru prima data ca rivalul sau democrat Joe Biden a castigat alegerile prezidentiale din 3 noiembrie din Statele Unite, dar si-a reiterat afirmatiile eronate ca votul a fost falsificat, transmite Reuters.…

- Invins de Joe Biden in alegeri, Donald Trump știe ca lupta s-a sfarșit și nu are o strategie complexa pentru a rasturna situația. Pur și simplu se agața de scenarii improbabile, in incercarea de a-și pastra susținatorii și de a amana inevitabilul, scrie New York Times, care citeaza mai mulți consilieri…

- Președintele in exercițiu al SUA, Donald Trump, nu accepta ceea ce scrie presa și anume ca democratul Joe Biden a caștigat alegerile prezidențiale. El a scris din nou pe Twitter despre așa-zisele voturi ilegale, afirmand ca a caștigat 71 de milioane de voturi legale, cel mai mare scor pentru un președinte…

- Presedintele SUA, Donald Trump, care, conform proiectiilor realizate de presa, a pierdut alegerile pentru un nou mandat in fata democratului Joe Biden, a reluat pe Twitter afirmatiile referitoare la voturile ilegale. A fost publicat noul model al declarației pe proprie raspundere pentru deplasarea pe…

- Donald Trump si-a anuntat victoria la alegerile prezidentiale din Statele Unite. "Am castigat aceste alegeri, cu un avans mare!", a scris republicanul Donald Trump, pe Twitter. I WON THIS ELECTION, BY A LOT! November 7, 2020 In schimb, o proiectie BBC arata ca democratul Joe…

- Alegerile prezidențiale din SUA marți seara s-au incheiat dupa cel mai tensionat scrutin din istoria recenta a americanilor. Ca sa ajunga la Casa Alba, Donald Trump pentru un nou mandat de președinte, sau Joe Biden pentru un prim mandat de președinte, trebuie sa obțina 270 de voturi electorale, votul…

- "Acesta este o situatie foarte exploziva. Aceasta este o situatie care poate duce la o criza constitutionala in SUA, dupa cum just declara expertii. Si este ceva care trebuie sa ne preocupe foarte mult", a declarat Annegret Kramp-Karrenbauer la postul german de televiziune ZDF. Citeste si ALEGERI…

- Joe Biden a caștigat alegerile in Dixville Notch, un catun cu 12 locuitori din nord-estul Statelor Unite, aproape de granița cu Canada. Dixville Notch este prima localitate din SUA care deschide urnele in ziua alegerilor, chiar la miezul nopții, ceea ce i-a adus titlul de „First in the Nation” (Primul…