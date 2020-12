Trump a ordonat retragerea trupelor americane din Somalia

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu al Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat retragerea "majoritatii" trupelor americane din Somalia "pana la inceputul anului 2021", adica inainte de incheierea mandatului sau, a anuntat vineri Pentagonul, noteaza AFP. Citește și: Primele rezultate ale alegerilor parlamentare…

- Presedintele in exercitiu al Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat retragerea "majoritatii" trupelor americane din Somalia "pana la inceputul anului 2021", adica inainte de incheierea mandatului sau, a anuntat vineri Pentagonul, noteaza AFP. "O partea a fortelor vor putea fi redesfasurate…

- Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat retragerea „majoritații” trupelor americane din Somalia pâna la începutul anului 2021, adica chiar înainte de propria sa plecare de la putere, a anunțat vineri Pentagonul, potrivit AFP.„Unele dintre forțe pot fi redistribuite…

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, reduce considerabil efectivele militare americane din Afganistan de la 4.500 la 2.500 înainte de a parasi funcția, a anunțat marți Pentagonul, oprind o retragere completa, așa cum amenința Trump ca o va face înainte de Craciun, relateaza…

- Presedintele in exercițiu al SUA, Donald Trump, a ordonat reducerea efectivelor militare americane din Afganistan si Irak pana la jumatatea lunii ianuarie, a anunțat Christopher Miller, secretarul interimar al Apararii, potrivit Mediafax.

- Donald Trump a numit in functii-cheie din Pentagon mai multe persoane cunoscute pentru sustinerea neinduplecata aratata pentru presedintele american, dupa ce luni l-a concediat pe Twitter pe secretarul Apararii, Mark Esper. Miscarile lui Trump ii ingrijoreaza pe democrati, venind in contextul in care…

- Presedintele american Donald Trump va anunta in curand retragerea mai multor trupe din Irak si Afganistan, a transmis marti un inalt responsabil al administratiei sale, potrivit AFP. Oficialul le-a spus jurnalistilor care calatoresc cu presedintele sa se astepte la un anunt miercuri in legatura cu retragerea…

- Presedintele SUA Donald Trump a ordonat desfiintarea instructajelor contra rasismului din administratia federala, despre care spune ca sunt o „propaganda de divizare si anti-americana”, a anuntat Casa Alba.Acest anunt intervine cu opt saptamâni înainte de alegerile prezidentiale…