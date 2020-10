TRUMP a fost salvat de un TRATAMENT NEAUTORIZAT!

Cel mai impoortant expert in boli infectioase din Statele Unite, Anthony Fauci, a declarat joi ca terapia experimentala cu anticorpi a companiei Regeneron l-a ajutat probabil pe presedintele Donald Trump sa lupte cu infectia de Covid-19, transmite Reuters. ”Exista o probabilitate rezonabil de buna ca l-a facut sa se simta mult mai bine”, a afirmat Fauci in timpul unui interviu acordat MSNBC, informeaza News.ro. Fauci a mai spus ca pandemia de Covid-19, care a provocat moartea a peste 210.000 de oameni in Statele Unite si a peste 1 milion de oameni la nivel mondial, este mult mai grava decat gripa…