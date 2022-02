Triplu asasinat dintr-un motiv uluitor Un adolescent de 15 ani din localitatea spaniola Elcheși-a ucis parinții și fratele mai mic, cu o pușca de vanatoare, pentru ca aceștia, in special parinții, i-au interzis accesul la net! Și asta pentru ca incepuse sa ia note foarte proaste la școala, fapt care a dus la cinci corigențe, pe care, fiind tot timpul dependent de net, nu voia sa le indrepte. Poliția arata intr-un comunicat ca baiatul a trait cu cadavrele in casa timp de trei zile, pana cand rudele, care nu dadeau de parinții baiatului, au mers in locuința sa și au descoperit tragedia. Adolescentul, dupa triplul asasinat pe care l-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

