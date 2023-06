Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Ribozom din Arad va susține un concert in clubul Manufactura din Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare sambata, 13 mai, de la ora 20. Ribozom este o trupa de metal, hard-rock din Arad fondata in anul 2021 de catre Raul Nica. Au cantat in deschidere la trupe precum Cargo, Trooper, Phoenix,…

- Formația clujeana Greeon Onions Experience a susținut joi seara primul concert in Timișoara, evenimentul desfașurat in Manufactura fiind prilejuit de lansarea albumului de debut, numit „Troubled Minds”. Etichetați drept cea mai tanara formație de blues din Romania, trupa clujeana – alcatuita din Vlad…

- Trupa croata Brkovi susține un concert extraordinar la Timișoara, in cadrul caruia muzicienii vor prezenta și cateva melodii din cel de-al optulea album de studio al formației, care a fost lansat la inceputul acestui an. Trupa Brkovi (in traducere „mustața“) a luat naștere in 2004 și abordeaza un punk-rock-balcanic…

- Formația Robin and the Backstabbers va susține doua concerte la Timișoara, evenimentele urmand sa se desfașoare joi, 6 aprilie, și vineri, 7 aprilie, de la ora 20, la D’arc. Adunați in 2010 de catre solistul și compozitorul Andrei Robin Proca dupa o calatorie solitara de o saptamana prin Munții Calimani,…

- Joi seara, clubul Manufactura a fost gazda unei noi seri dedicate scenei muzicale locale, de aceasta data in fața publicului fiind prezenți trupa Nuybai și Ioan Popovici, care a cantat alaturi de Dan Oros și Alin Costache. Ioan Popovici a debutat in scena muzicala prin 2002 alaturi de formația Effect,…

- Formația 3 Sud Est a lansat recent o noua melodie care poarta titlul de „Unu” și efectueaza un turneu național care poposește și la Timișoara, evenimentul din orașul nostru urmand sa se desfașoare duminica 26 martie de la ora 19 la Sala Capitol. Noua lor melodie a fost compusa de membrii trupei 3 Sud…

- Formația timișoreana Dordeduh a anunțat ca va susține cateva concerte in Europa, primul lor eveniment din aceasta serie de recitaluri urmand sa se desfașoare in capitala Norvegiei, Oslo, in cadrul festivalului Inferno Music Festival. Muzicienii timișoreni vor canta in 7 aprilie la celebrul festival,…