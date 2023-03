Stiri pe aceeasi tema

- Boomerang va deveni Cartoonito incepand cu 18 martie, in regiunea EMEA. Televiziunea va avea un repertoriu impresionant de productii de divertisment modern pentru prescolari, reprezentand cel mai mare angajament facut de Warner Bros. Discovery catre programele pentru copiii cu varstele cuprinse intre…

- Vestea saptamanii din gaming e ca vom primi un nou joc Mortal Kombat, care a fost anuntat intr-un mod complet inadecvat. Warner Bros nu a oferit nici macar teasere pentru Mortal Kombat 12, ci o mentiune in treacat intr-un apel telefonic. Warner Bros a ajuns pe buzele tuturor dupa ce a anuntat noi filme…

- Warner Bros. Pictures reinnoieste franciza de film „Stapanul Inelelor". Intr-o convorbire de joi, CEO-ul Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a anuntat ca liderii studiourilor recent instalati, Mike De Luca si Pam Abdy, au incheiat o intelegere pentru a realiza „mai multe" filme bazate pe indragitele…

- Un automobil, condus de un șofer de 32 de ani, s-a lovit violent cu o caruța, la carma careia era un barbat de 56 de ani. Accidentul s-a produs aseara, in jurul orei 18:00, in satul Jora de Mijloc, raionul Orhei.Potrivit poliției, ambii barbați erau in stare de ebrietate.

- Serialul "The Last of Us" a inregistrat cea mai mare crestere a vizionarilor din istoria HBO intre primul si al doilea episod in ziua lansarii. Al doilea episod, difuzat pe 23 ianuarie, a atras 5,7 milioane de telespectatori, potrivit datelor Warner Bros. Discovery publicate de Variety, potrivit…

- SkyShowtime – cel mai nou serviciu de streaming din Europa – a anunțat astazi ca a achiziționat de la Warner Bros. Discovery drepturi exclusive pe teritoriul Europei pentru 21 de seriale locale, inclusiv unele dintre cele mai populare și apreciate emisiuni HBO Max din regiune. In total, achiziția include…

- Atitudinea pe care inculpatul Andrew Tate o are fata de femei este aceea ca „le percepe doar ca pe un mijloc de a obtine castiguri in mod facil”, reiese din documentele aflate la dosarul in care britanicul, fratele sau si cele doua complice ale acestora au fost arestati preventiv de catre autoritatile…

- Volodimir Yezhov, unul dintre dezvoltatorii popularului joc video S.T.A.L.K.E.R., a fost ucis in apropiere de orașul Bahmut, din regiunea estica Donețk, care a devenit in ultimele luni epicentrul luptelor din Ucraina, relateaza Sky News și Ukrainska Pravda . Forțele de aparare ucrainene au precizat,…