Triduumul Pascal al pătimirii, morții și învierii Domnului Triduumul pascal reprezinta punctul culminant al anului liturgic romano-catolic. Este timpul in care sunt celebrate misterele centrale ale mantuirii noastre: patimirea, moartea si invierea lui Cristos. Sunt trei zile – Joi, Vineri, Sambata – din Saptamana Mare, in care creștinii catolici celebreaza moartea și invierea lui Isus Cristos: Cina de Taina a lui Isus cu discipolii, arestarea, crucificarea și inmormantarea, culminand cu Invierea. In cadrul Liturghiei din Joia Sfanta, Episcopul sfințește sfintele uleiuri – crisma, uleiul catehumenilor și untdelemnul bolnavilor -, care vor fi folosite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

