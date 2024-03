Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc prezideaza sambata seara Vigilia Pascala la basilica Sfantul Petru din Roma, la o zi dupa anularea in ultimul moment a participarii sale la procesiunea ''Via Crucis'' de la Colosseum, absenta ce a ridicat noi semne de intrebare asupra starii sale de sanatate, relateaza AFP.

- Papa Francisc iși aduce contribuția personala la Via Crucis, scriind meditațiile care vor insoți pelerinajul spiritual de la Colosseum in Vinerea Sfanta. Sub titlul „In rugaciune cu Isus pe calea crucii„, Papa Francisc aduce un suflu nou meditațiilor ce vor insoți cele paisprezece stațiuni ce amintesc…

- Papa Francisc a spus miercuri ca sufera in continuare de o raceala si a delegat un asistent sa citeasca in locul lui cateheza cu prilejul audientei saptamanale din piata Sfantul Petru, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Suveranul pontif a spus multimii adunate in piata ca recurge la acest lucru…