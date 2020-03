Tribunalul Bucuresti recomanda, pentru prevenirea raspandirii COVID-19, ca publicul si partile din dosare sa evite prezenta la instanta si la judecatoriile arondate acesteia. "In contextul masurilor necesare pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu coronavirusul (COVID-19), se recomanda evitarea prezentei partilor si publicului larg la Tribunalul Bucuresti si la judecatoriile arondate, in cazul in care aceasta nu este absolut necesara", se arata intr-un anunt publicat, joi, pe pagina de internet a instantei. Precizarile vin dupa ce joi o persoana arestata preventiv, suspecta de infectare cu…