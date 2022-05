Marea Britanie este deschisa la ideea unui tribunal penal international care sa ii judece pe Vladimir Putin si pe alti lideri rusi pentru razboiul din Ucraina, spune ministrul britanic de Externe, Liz Truss. The Guardian scrie ca declaratia a fost facuta pentru Times Radio. „Suntem foarte siguri in privinta faptului ca Putin si toti cei care s-au aflat in spatele crimelor de razboi ingrozitoare comise in Ucraina trebuie sa fie trasi la raspundere, iar noi colaboram foarte strans cu Curtea Penala Internationala. Am trimis sprijin in Ucraina pentru a ajuta la colectarea de probe, de la declaratii…