Stiri pe aceeasi tema

- CFR anunța ca a fost ridicata limitarea de viteza in circulația trenurilor de calatori pe tronsonul Galați - Faurei - Țandarei. Viteza maxima de circulație pe intervalul respectiv este de 120 km/h.„Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca incepand cu ora 15.30 a fost ridicata limitarea…

- Trenurile de calatori circula, incepand cu ora 14:00, in conditii normale pe magistrala feroviara Bucuresti - Constanta, cu tractiune electrica si cu viteza maxima de 160 km/h, informeaza luni CFR SA.

- CFR SA anunta luni dimineata ca traficul este deschis pe toate magistralele feroviare si ca nu sunt trenuri blocate, in conditiile in care, la sfarsitul saptamanii trecute, circulatia feroviara in sud-estul tarii a fost afectata de caderile de zapada si de viscol. ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR…

- ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca la aceasta ora traficul feroviar este deschis pe toate magistralele feroviare, inclusiv pe sectiile de cale ferata de pe raza Sucursalelor Regionale CF Constanta si Galati, nu sunt linii CF inchise si nici trenuri blocate. Pe raza SRCF Galati,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora (12:00), sunt inchise din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile:TRONSOANE DE DRUMURI NATIONALE - 43A. Judetul BRAILA:1. DN 2B jud. Braila - Buzau2. DN 2F Pod Braila intre Braila - Tulcea3. DN 21 Braila…

- Circulația trenurilor se desfașoara in condiții dificile, ninsoare și vant puternic cu rafale de 95 km/h - 100 km/h, pe raza județelor din sud - estul țarii, informeaza Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA. La ora 8.

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, CFR Calatori a decis sa anuleze nu mai puțin de 21 de trenuri. CFR Calatori a decis sa anuleze duminica in total 21 de trenuri, șapte InterRegio și un InterCity care fac legatura intre București și Constanța, precum și mai multe trenuri Regio cu traseu intre…

- Ministerul de Finanțe a propus un proiect de lege care prevede obligativitatea asigurarii RCA pentru trotinetele și bicicletele electrice cu o viteza maxima mai mare de 25 km/h, atat pentru persoane fizice, cat și pentru firme, scrie Hotnews.„Vor intra sub obligația de asigurare și vehicule ce conform…