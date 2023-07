Stiri pe aceeasi tema

- Circulația trenurilor a fost afectata pe mai multe rute, inclusiv cele spre și dinspre Timișoara, din cauza condițiilor meteorologice. CFR Calatori a informat ca in cursul noptii 21/22 iulie 2023, din cauza conditiilor meteorologice nefavoabile in zonele din vest și sudul țarii, precum și in zona Petroșani,…

- Ca urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice prognozate, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina in municipiul Arad ieri seara, dupa ora 22,30, pentru: ➡️degajarea... The post Potop in vestul Romaniei. Pompierii au intervenit in municipiu și in alte localitați din județul Arad…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabila pana joi dimineata in vestul, centrul tarii si in zonele montane.

- Trei zile caniculare, trei zile de respiro și din nou canicula. Sunt avertismentele meterologilor pentru perioada urmatoare. Inca de astazi, aerul a fost fierbinte in sudul și in vestul țarii, cu temperaturi resimțite chiar și de 39 de grade și cu disconfort termic ridicat.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au inceput sa creasca pe autostrada A2 sensul Bucuresti ndash; Constanta, in zona localitatii Fetesti, judetul Ialomita, pe sensul de mers catre Capitala, acolo unde, din cauza lucrarilor de consolidare…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 sensul Bucuresti - Constanta se circula sambata in coloana in zona localitatii Fetesti, pe sensul catre Capitala.

- Meteorologii au emis luni seara o avertizare Cod galben de vant puternic valabila in zonele montane din Hunedoara și Caraș-Severin. Potrivit ANM, sunt vizate zonele montane, la altitudini de peste 1.800 de metri, din județele Caras-Severin și Hunedoara. In aceste zone se vor semnala intensificari ale…

- E o situație alarmanta in Spania din cauza secetei. Cele mai afectate regiuni sunt Catalonia și Andaluzia unde apa a fost raționalizata. In unele localitați apa potabila este adusa zilnic, cu cisterna, iar localnicii pot umple cate un bidon de 5 litri.