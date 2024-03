Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Constanța fac percheziții marți dimineața in Constanța și București, intr-un caz in care un barbat a facut intervenții chirurgicale estetice și reconstructive, in urma carora 10 persoane au fost vatamate. Prejudiciul este de aproape 2 milio

- Incident in Capitala, unde un membru al lumii interlope din Bucuresti, cunoscut sub porecla Robert Yoc, a fost arestat preventiv. Acesta l-ar fi impuscat in antebrat cu un pistol cu bile pe un var al sau. Yoc il suspecta ca ar avea o relatie extraconjugala cu sotia sa, transmite news.ro. Interlopul…

- O fata de 12 ani a fost agresata de alte doua de 13 ani, pe o strada din judetul Caras-Severin, potrivit News.ro . Victima a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale, dar nu a ramas internata. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Caras-Severin au anuntat sambata, ca s-au autosesizat…

- Incidentul a avut loc miercuri, in timpul unei ore de practica, la Colegiul Elie Radu din Ploiești.„In jurul orei 12:45, polițiștii din cadrul Secției nr.2 de Poliție Ploiești, au fost sesizați despre faptul ca un elev al unei unitați de invațamant din municipiu, ar fi fost agresat fizic de catre un…

- Fostul politist Catalin Coman care a intrat luni dimineata peste o vecina in casa si a amenintat-o cu moartea a fost plasat sub control judiciar, a confirmat Politia Capitalei, potrivit Agerpres. Procurorii au renunțat la propunerea de arestare preventiva și au dispus eliberarea sa.Initial, Catalin…

- Politistii aradeni au intervenit, marti, la sediul Directiei judetene de Sanatate Publica (DSP), unde doi directori s-au certat din cauza unor documente si apoi s-au imbrancit, iar ulterior angajatii au oprit lucrul, ei acuzand ca tensiunea din institutie dureaza de luni de zile. Acesta este doar unul…

- Politistii au urmarit in trafic, duminica, pe mai multe strazi din Capitala, un sofer care s a sustras controlului, ulterior dovedindu se ca barbatul avea permisul suspendat, iar masina era neinmatriculata. Politistii au urmarit in trafic, duminica, pe mai multe strazi din Capitala, un sofer care s…