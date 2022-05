Trenul Regal va face o călătorie simbolică pe 10 Mai. Povestea sa Anul acesta, Trenul Regal va face o calatorie simbolica la sarbatoarea nationala de 10 Mai si va opri la Ploiesti, Buzau, Braila si Galati. Trenul Regal folosit in prezent de catre Familia Regala a fost inaugurat in anul 1928 si a fost gandit ca un mijloc de transport pentru Regele Ferdinand Intregitorul si Regina Maria, in vizitele lor numeroase pe teritoriul Romaniei Mari. Anterior, Regele Carol I si Regele Ferdinand au folosit alte doua garnituri de tren, din anii 1870 pana in anii 1920. Trenul a fost fabricat in Italia la solicitarea statului roman, la uzinile Ernesto Breda – Construzioni… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

