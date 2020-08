Raportul saptamanal de supraveghere a epidemiei Covid-19 realizat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) pentru saptamana 27 iulie-2 august releva un trend ascendent al evolutiei in trei dintre judetele Olteniei. In plus, judetul Mehedinti are o rata a incidentei aparente foarte crescuta, fiind la nivelul 5 din 6 si, astfel, cel mai afectat din regiune daca se raporteaza cazurile la numarul populatiei. Trend ascendent in Dolj, Mehedinti si Valcea Fata de saptamana anterioara, tendinta in judetele Dolj, Mehedinti si Valcea este de crestere, conform datelor…