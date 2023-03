Tren plin cu pasageri, spulberat de o locomotivă . O persoană a murit Tren plin cu pasageri, spulberat de o locomotiva la Galați. O persoana a murit Accident de tren la Galați, unde o locomotiva a intrat intr-un tren de calatori. Potrivit primelor informații, o persoana a murit. Update Din nefericire, una dintre persoanele ranite, o femeie de 52 de ani, a murit. Femeia este persoana care a suferit un stop cardiorespirator chiar in vagonul lovit. Salvatorii i-au acordat primul ajutor, insa din pacate nu s-a mai putut face nimic. Update. Doua dintre victime sunt in stare grava. Printre cei raniți sunt și angajați ai CFR. Victimele au fost transportate la Spitalul… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

