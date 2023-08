Stiri pe aceeasi tema

- CFR Infrastructura a anuntat, luni, printr-un comunicat, ca duminica seara, un tren compus din 36 de vagoane apartinand PSP Cargo Group a fost franat pe Fir 1 Port B – Constanta VII de persoane necunoscute. Trenul plecase din Portul Constanta si avea ca statie de destinatie Vintu de Jos, judetul Alba.…

- Doi barbați sunt banuiți ca au furat grau direct dintr-un marfar care mergea spre portul Constanța. Au sustras 500 de kilograme, dar au produs o paguba de 15.000 lei, pentru ca din cauza lor s-au scurs 10 tone de cereale pe calea ferata. Cei doi au reușit sa rupa sigiliile trenului, iar marfa s-a scurs…

- Mocanita Abrud – Campeni iși va relua cursele incepand de azi, 8 iulie 2023. Traseul este in lungime de 11 kilometri. Trenul de epoca va circula in fiecare sambata și duminica pana in 10 septembrie, pe ruta Campeni-Carpiniș și retur. Trenul pornește din gara Campeni la orele 10.00, 13.00 si 15.00. Pretul…

- Cum mergeau moții cu Mocanița la Targul de Fete de pe Muntele Gaina. Imagini de colecție din secolul trecut Timp de 86 de ani, Mocanița din Apuseni a fost principalul mijloc de transport intre Turda și Campeni. Trenul avea ecartament ingust și de multe ori nu era suficient, astfel incat calatorii recurgeau…

- TRAGEDIE in gara Vințu de Jos: O minora a murit dupa ce a fost lovita de un tren O tanara a decedat marți, 16 mai, in jurul orei 8.30, in zona garii Vințu de Jos. Reprezentații IPJ Alba au precizat ca tanara a fost surprinsa și accidentata mortal de un tren. Minora avea 17 ani și a fost accidentata…