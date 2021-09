Stiri pe aceeasi tema

- Formația maghiara Moby Dick, una din cele mai cunoscute trupe de trash metal din țara vecina va susține un concert extraordinar in data de 3 septembrie la Arad in cadrul celei de-a treia ediții a Flex Fest, eveniment ce va avea loc pe ștrandul Neptun din orașul vecin. Trupa a luat nastere in 1990 in…

- Festivalul Internațional de Șah de la Arad a bifat o noua ediție de succes la sfarșit de iulie și inceput de august. Ediția cu numarul 14 a reunit nume importante din sportul minții. Doar la Open-ul general s-au inscris șahiști din Romania, Grecia, Republica Moldova, Germania, Austria, Canada și Ungaria.…

- Noua sirieni au fost descoperiti la frontiera cu Ungaria, intr-un TIR incarcat cu mobila care urma sa plece in Austria, soferul roman fiind cercetat pentru trafic de migranti. TIR-ul urma sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, iar in baza unei analize de risc, politistii de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat șase cetateni din Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar. „In data de 9 iulie 2021, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, județul Arad, s-a prezentat…

- Fostul international german Lothar Matthaus a criticat vineri în termeni duri tactica adoptata de selectionerul Germaniei, Joachim Low, la EURO 2020, precum si schimbarile pe care acesta le-a gândit de la meci la meci, scrie DPA.Matthaus a opinat ca în prezent nu mai exista nicio…

- Un accident de circulație GRAV, cu 17 victime, s-a produs la pe Autostrada A1, intre Romania și Ungaria, la Arad. O persoana a murit, dupa ce microbuzul a intrat in coliziune cu un camion. Microbuzul este cu numere de Cehia, dar in mașina erau 16 cetațeni ucrainieni și unul din Republica Moldova. In…

- Un accident rutier foarte grav s-a petrecut luni noaptea pe autostrada A1 in județul Arad, la ieșirea din țara spre Ungaria. O persoana a murit și alte 16 au ajuns la spital. In accident a fost implicat un microbuz de transport persoane, cu 17 persoane la bord (cu tot cu șofer), toate de naționalitate…

- Chiar de luni, strainii care dovedesc ca sunt imunizați prin vaccinare de cel puțin doua saptamani vor fi primiți fara restricții in Spania. Vestea buna, mai ales pentru turiști din America de Sud și Orientul Mijlociu, dar și din Ungaria, vor fi acceptați nu doar cei imunizați cu serurile aprobate de…