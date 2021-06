Stiri pe aceeasi tema

- Octavian Berceanu, șeful Garzii Naționale de Mediu il va contracandida pe Vlad Voiculescu la șefia USR PLUS București. Scrutinul intern va avea loc la finalul acestei saptamani. Berceanu a confirmat depunerea, in urma cu puțin timp, a scrisoarii de intenție și CV-ul pentru scrutinul intern. Vlad Voiculescu…

- Presedintele Organizatiei judetene a PNL Vaslui, Nelu Tataru, si-a anuntat sustinerea pentru premierul Florin Citi, care va candida la sefia partidului. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul ministru al Sanatatii a afirmat ca "adevaratii lideri se nasc atunci cand exista competitie si lupta…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, si-a anuntat candidatura la șefia filialei Timis a USR-PLUS: "O resimt ca responsabilitatea mea de a pune în slujba acestui proiect unificator toata greutatea functiei mele".Fritz a facut acest anunț duminica, pe Facebook. "Am anuntat astazi…

- Un pui de urs care a fost gasit intr-o comuna de langa Borsa, judetul Maramures, a fost hranit si a primit ingrijiri medicale, fiind ulterior transferat la un centru specializat din judetul Harghita, a anuntat, sambata, seful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu. "Un pui de urs a fost gasit…