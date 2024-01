Stiri pe aceeasi tema

- Tanar de 17 ani din Alba, prins la volan fara permis. Avea mașina de la un tanar de 20 de ani. Ce masuri au luat polițiștii Un tanar de 17 ani din comuna Pianu este cercetat de polițiști, dupa ce duminica seara a fost prins la volanul unei mașini, fara a deține permis de conducere. Autoturismul ii fusese…

- Planuri de distracție pentru noaptea de Revelion distruse de escrocii de pe internet. Asta au pațit mai multe familii care au inchiriat, aparent, o cazare superba pentru noaptea dintre ani, dar care s-a dovedit, de fapt, o mare pacaleala. In cautare de un caștig rapid și ușor, escrocii au furat fotografiile…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta seara la intrarea in Vladimirescu. Un șofer a „sarit” cu autoturismul de pe șosea și a ajuns intr-un stalp de electricitate, pe care l-a avariat. „Pompierii militari aradeni intervin in aceste momente cu o ambulanța SMURD și autospeciala cu modul pentru…

- In ciuda iernii atipice și a lipsei de zapada in zonele inalte, anumite stațiuni se bucura de un inceput de sezon de schi promițator. Stațiunea montana Madaras din Harghita este un exemplu elocvent, unde toate cele cinci partii sunt deschise, iar stratul de zapada depașește jumatate de metru. Aceasta…

- O mașina care, din primele informații, aparținea unei firme de paza, a luat foc intr-o parcare din Iași. Primele indicii, dar și imaginile surprinse la locul incidentului par sa contureze ipoteza ca nu ar fi fost vorba despre o situație intamplatoare, ci despre un gest intenționat ce ar fi fost savarșit…

- Acțiune dificila, ieri, in masivul Parang. 50 de turiști blocați pe munte au avut nevoie de intervenția salvamontiștilor, care i-au coborat in siguranța inainte ca vremea sa se inrautațeasca. Oamenii s-au ratacit din cauza vremii, in zona fiind vant puternic și un strat de zapada de peste 30 cm. 60…

- Karpaten Turism, unul dintre cei mai mari tour-operatori din Romania, a anunțat deschiderea a 4 agenții noi in Constanța, Targu Mureș, Buzau și Galați, ajungand astfel la un numar de 14 agenții proprii. Deschiderea oficiala a celor 4 noi puncte de lucru a avut loc pe data de 25 octombrie 2023 și…

- O firma din București care inchiriaza mașini a ramas zilele trecute fara unul dintre autoturismele din dotare. Vehiculul a ajuns pe mainile unor infractori care intenționau sa o valorifice piesa cu piesa.