Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgente (ISU) Alba, cel mai grav a fost ranita o tanara de 27 de ani, care a suferit un traumatism cranio-cerebral, urmand sa fie transportata de catre elicopterul SMURD la un spital din Targu Mures. Ea mai prezenta "fractura de humerus si contuzie de bazin".O…

- FOTO| ACCIDENT rutier pe A1: Primul ajutor acordat de Garda de Intervenție Sebeș. 2 autoturisme și o utilitara implicate FOTO| ACCIDENT rutier pe A1: Primul ajutor acordat de Garda de Intervenție Sebeș. 2 autoturisme și o utilitara implicate Garda de intervenție Sebeș a fost solicitata sa intervina…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți, la un depozit de materiale plastice din Alba Iulia. Autoritatile au trimis un mesaj RO-Alert pentru populatie din cauza fumului dens din zona. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Alba, incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 2.000…

- Un autoturism a fost lovit de tren, vineri, in localitatea Lazarea, soferul masinii fiind gasit inconstient la sosirea echipelor de salvare, anunța Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, autoturismul a fost lovit de un tren Regio care circula intre Miercurea…

- Dupa cumplitul accident in care și-au pierdut viața 7 persoane, o alta tragedie rutiera a avut loc pe strazile din Bacau. Trei barbați au murit dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. De asemenea, o femeie a fost grav ranita, iar acum se zbate intre viața și moarte…

- Momente solemne la Insula de Agrement pentru absolvenții din acest an ai Școlii Sanitare Postliceale „Sanity” din Bacau. Tineri au purtat cu mandrie roba de absolvent și au intonat emoționant imnul Gaudeamus. La acest eveniment, viitorii asistenți medicali i-au avut in mijlocul lor pe reprezentanții…

- Victima este un barbat, de 46 de ani, din municipiul Marghita, judetul Bihor, care, potrivit Politiei, in timp ce se deplasa pe o motocicleta, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat, de 68 de ani."In urma accidentului rutier, motociclistul a decedat. Conducatorul autoturismului…

- Un barbat a fost atacat de urs, vineri, in timp ce se afla in zona barajului Vidraru, in judetul Arges. A suferit leziuni la o mana și a fost dus la spital. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, barbatul a fost atacat de urs in timp ce se afla in zona Barajului Vidraru. El […] The…