Trei tineri din Dâmbovița, acuzaţi de şantaj, lipsire de libertate şi lovire, după ce au sechestrat un alt tânăr Trei tineri cu varste cuprinse intre 20 si 22 de ani, din judetul Dambovita, sunt cercetati pentru mai multe infractiuni, inclusiv lipsire de libertate si santaj, dupa ce au prins un alt tanar care a vandalizat autoturismul unuia dintre ei si l-au sechestrat intr-un imobil, cerandu-i acestuia 1.500 de lei pentru plata daunelor pe care le-a provocat. Unul dintre cei trei a fost prins in flagrant in timp ce primea o parte din banii solicitati. “Din cercetarile efectuate a reiesit faptul ca in seara zilei de 4 noiembrie a.c., un barbat de 18 ani, in timp ce se afla pe o strada din localitatea Iedera,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

