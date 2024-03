Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 30 martie 2024, sub genericul „Construim impreuna pentru viața!”, a avut loc cea de-a XIV-a ediție a „Marșului pentru Viața”. La eveniment au participat peste 1.500 de tineri.

- Detalii despre Marșul pentru viața 2024, care va avea loc la Botoșani. Traseul ales de organizatori Sambata, 30 martie 2024, va avea loc a paisprezecea ediție a Marșului pentru Viața, eveniment care se desfașoara in sute de localitați din Romania și Republica Moldova. Tema evenimentului din acest este…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, luni 25 martie 2024, de Praznicul Bunei Vestiri, tinerii și credincioșii de toate varstele din orașul Campeni au luat parte la cea de-a XIV-a ediție a avenimentului „Marșul pentru Viața”, organizat in fiecare an in luna…

- Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, insoțit de un sobor de preoți și diaconi, din care a facut parte Parintele Vicar Eparhial și Pr. Prof. univ. dr. Florea Ștefan, Prodecanul Facultații de Teologie și Științele Educației a Universitații ”Valahia” din Targoviște, a savarșit Sfanta…

- Anual, in luna martie, intitulata „Luna pentru Viața”, se desfașoara in Patriarhia Romana manifestarea de suflet cunoscuta sub denumirea de Marșul pentru Viața. Evenimentul, ajuns la cea de-a XIV-a ediție, se deruleaza sub genericul „Construim pentru viața”, fiind o manifestare apolitica și neconfesionala.…

- Facultatea de Teologie Ortodoxa și Stiintele Educatiei din cadrul Universitații “Valahia” din Targoviște a gazduit ieri o sesiune de informare privind prevenirea și combaterea consumului de droguri. Studentele de la specializarea Pedagogia Invațamantului Primar și Preșcolar au aflat de la comisar șef…

- ⬤ Daca vreți sa participați, iata pe ce traseu se va desfașura și ce aveți de facut In contextul Lunii pentru viața, cel mai mare eveniment pro-viața din Romania se va desfașura și anul acesta. Voluntarii asociațiilor Studenți pentru viața și Romania pentru viața au inceput deja pregatirile pentru organizare…

- Cu prilejul sarbatorii Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii invațamantului teologic ortodox, in ziua de marți, 30 ianuarie 2024, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon a luat parte la Sfanta Liturghie oficiata la Catedrala din Targoviște. Din sobor au facut parte profesorii Facultații…