Trei tineri, depistați cu noua tulpină Covid-19. A fost demarată o anchetă epidemiologică A fost inceputa o ancheta epidemiologica dupa ce tineri au fost confirmați cu tulpina britanica de coronavirus. Direcția de Sanatate Publica Botoșani a deschis luni o ancheta epidemiologica in județ. Epidemiologii au prelevat mai multe probe de la contacții acestora. Cei trei tineri au plecat in Germania. Cei trei au varste 18, 19, respectiv 28 de ani. Aceștia au plecat sa lucreze in Germania la inceputul anului, iar in urma testarilor efectuate la locul de munca au fost diagnosticați ca fiind purtatori ai noii tulpini a virusului SARS-CoV-2. „Autoritatile din Germania ne-au informat ca aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Epidemiologii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani au prelevat mai multe probe de la persoane din judet care au intrat in contact cu trei tineri confirmati pozitiv, de catre autoritatile sanitare germane, cu noua tulpina a COVID-19, a declarat, astazi, directorul institutiei, Monica Adascalitei.…

- Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a decis extinderea anchetei epidemiologice la școala din Sectorul 2 al Capitalei, unde au fost depistate cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus. Ministrul Sanatații a anunțat ca au mai fost recoltate inca 11 probe.

- Noua persoane, contacți ai unuia dintre cei doi pacienți din București confirmați pozitivi cu noua tulpina din Marea Britanie, au primit rezultate pozitive la testele PCR. Centrul Național pentru Controlul și Supravegherea Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a transmis Ministerului Sanatații rezultatele…

- Noua persoane, contacți ai unuia dintre cei doi pacienți din București confirmați pozitivi cu noua tulpina din Marea Britanie, au primit rezultate pozitive la testele PCR. Centrul Național pentru Controlul și Supravegherea Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a transmis Ministerului Sanatații rezultatele…

- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost descoperit vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii. Persoana contaminata, un francez rezident in Regatul Unit, este asiptomatica si a fost izolata la domiciliu, potrivit comunicatului.…