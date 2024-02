Trei tineri acuzați de furt, distrugere și tâlhărie au fost arestați Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu trei persoane banuite in stare de arest preventiv, dupa ce acestea ar fi savarșit mai multe infracțiuni de distrugere, furt, dar și talharie. Astfel, la data de 10 februarie a.c., in jurul orei 07:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au fost sesizați cu privire la faptul ca in hala exterioara a Pieței Tractorul, din municipiul Brașov, persoane necunoscute ar fi patruns in interiorul unei societați comerciale, de unde ar fi sustras mai multe… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

