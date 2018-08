Trei suspecți în dosarul mitei de la ASEM rămân în arest la domiciliu Deși anterior instanța a prelungit cu înca 30 de zile mandatele de arest preventiv pentru cinci suspecți în dosarul mitei de la ASEM, în prezent doar trei dintre aceștia se afla înca în arest la domiciliu. Dupa doua luni de la perchezițiile de la ASEM în urma carora au fost ridicați peste doua milioane de lei, trei suspecți se afla în arest la domiciliu, unul se afla sub control judiciar, iar doi suspecți au obligațiunea de a nu parasi țara. În urma perchezițiilor efectuate de Centrul Național Anticorupție la începutul… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

