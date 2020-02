Stiri pe aceeasi tema

- Trei cetateni romani sunt izolati intr-un spital din capitala Republicii Dominicane, Santo Domingo, unde li se fac analize pentru noul coronavirus, a declarat vineri ministrul sanatatii din aceasta tara, Rafael Sanchez Cardenas, citat de agentia EFE, scrie Agerpres.

- Daca in weekendul trecut, pe la Vama Bors intrau in tara, in decurs de 24 de ore, circa 1.200 de persoane, treptat, traficul a scazut la sub 400, marti noapte, iar in noaptea de miercuri au tranzitat pentru a intra in tara doar 159 de persoane. In schimb, au crescut exponential intrarile in tara pe…

- Pe o nava de croaziera care se afla in carantina in portul japonez Yokohama se afla și 17 romani. La bordul acesteia s-au depistat mai multe cazuri de infectare cu coronavirus, a informat...

- Trei navigatori romani care lucreaza pe nave in șantiere din China au fost repatriați și urmeaza sa ajunga in țara in zilele urmatoare. Un alt marinar va și el repatriat in curand, a anunțat, sambata, Sindicatul Liber al Navigatorilor (SNL), potrivit Mediafax.SNL a anunțat, sambata, pe Facebook,…